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В Торецке приступили к восстановлению поврежденного жилья
09.03.2022 14:00
В пострадавшем от обстрелов российских оккупантов Торецке спасатели приступили к ремонтным работам. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.
"В Торецке спокойно, сотрудники ГСЧС стали работать - восстанавливают поврежденное жилье, обустраивают фортификационные сооружения. Они делают все, чтобы спасти жизни мирных торечан", - отметил он.
Теги: Донбасс, жилье, восстановление, Торецк, ГСЧС
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