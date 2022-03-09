В Торецке приступили к восстановлению поврежденного жилья

09.03.2022 14:00

В пострадавшем от обстрелов российских оккупантов Торецке спасатели приступили к ремонтным работам. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

"В Торецке спокойно, сотрудники ГСЧС стали работать - восстанавливают поврежденное жилье, обустраивают фортификационные сооружения. Они делают все, чтобы спасти жизни мирных торечан", - отметил он.