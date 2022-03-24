В ОТГ "Восток" рассказали о ситуации в зоне ООС

24.03.2022 11:00

Украинские воины частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор агрессору. Об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Восток".

"Так, в течение суток, наши защитники отбили 6 атак и уничтожили:

личного состава – до 100; танков – 4; БМП – 4; БТР – 1; САУ, пушек – 9; РСЗО – 1; АО – 8; БПЛА – 1; захвачено БМП-3 – 2.

Как видим, очередная принудительная мобилизация не помогает. Набранный человеческий ресурс оказался неподготовленным и деморализованным, и лучший вариант для оккупантов просто сдаться в плен, потому что в ином варианте – только смерть!" - говорится в сообщении.