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ВСУ на Донбассе 30 апреля отбили 9 атак врага
01.05.2022 09:00
В течение текущих суток, 30 апреля, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 9 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В частности, украинские защитники уничтожили 8 танков, одну артиллерийскую систему, 24 единицы боевой бронированной техники, одну боевую специальную машину и 5 автомобилей врага, в том числе 2 топливозаправщика.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 самолета Су-25 и 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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