Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки

04.05.2022 10:00

На протяжении минувших суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.

В частности украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».