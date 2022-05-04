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Архив - Донецкая область

Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки

04.05.2022 10:00
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Подразделения ООС отразили 12 атак оккупантов за сутки

На протяжении минувших суток, 3 мая, военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отбили 12 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери российским оккупантам. Об этом сообщили в штабе ООС.
В частности украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 артиллерийских систем (из них 3 РСЗО), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 автомобилей врага.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили одну крылатую ракету и 3 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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