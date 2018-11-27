РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков

27.11.2018 10:52

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о летальных и санитарных потерях гибридной армии России на оккупированном Донбассе.

В течение минувших суток 26 ноября ситуация в районе проведения Операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, передает "Диалог.UA".

В частности, боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск, из которых семь раз атаковали из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

“Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов", - отметили в пресс-центре штаба ООС.

Зафиксировано, что в ходе боевых действий легкие ранения получили два военнослужащих Вооруженных сил Украины По данным разведки, трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, а еще трое были ранены.