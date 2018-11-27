РФ атакует не только в Азовье: двое бойцов ВСУ стали жертвами обстрелов на Донбассе, у врага минус 6 боевиков

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Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщает о летальных и санитарных потерях гибридной армии России на оккупированном Донбассе.
В течение минувших суток 26 ноября ситуация в районе проведения Операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами, передает "Диалог.UA".
В частности, боевики 18 раз открывали огонь по позициям украинских войск, из которых семь раз атаковали из вооружения, запрещенного минскими соглашениями.
“Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов", - отметили в пресс-центре штаба ООС.
Зафиксировано, что в ходе боевых действий легкие ранения получили два военнослужащих Вооруженных сил Украины По данным разведки, трое боевиков российско-оккупационных войск были уничтожены, а еще трое были ранены.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, РФ, ООС
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