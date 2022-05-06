Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию

06.05.2022 13:00

Q&A - EvacuAid совместно с Gsilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, правительствами, логистическими компаниями, службами безопасности и обществом Мальтийского Креста выступили с инициативой организовать помощь по эвакуации маломобильных граждан и семей с маленькими детьми. Об этом сообщает Славянская военная администрация.

Организация помогает выехать из Славянска и размещает людей в Германии. Необходима предварительная запись.

Телефон, по которому можно уточнить детали: +38(095)170-55-56.

Регистрационная форма: https://forms.gle/cRM1CAj6YV3NLNVw6.