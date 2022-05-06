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Архив - Донецкая область

Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию

06.05.2022 13:00
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Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию

Q&A - EvacuAid совместно с Gsilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, правительствами, логистическими компаниями, службами безопасности и обществом Мальтийского Креста выступили с инициативой организовать помощь по эвакуации маломобильных граждан и семей с маленькими детьми. Об этом сообщает Славянская военная администрация.
Организация помогает выехать из Славянска и размещает людей в Германии. Необходима предварительная запись.
Телефон, по которому можно уточнить детали: +38(095)170-55-56.
Регистрационная форма: https://forms.gle/cRM1CAj6YV3NLNVw6.



Теги: Донбасс, Германия, Славянск, эвакуация, инвалиды
 
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