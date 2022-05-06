Главная / Новости / Донецкая область / Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию
Последние новости раздела
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию13:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки08:00
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск10:00
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов09:00
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины16:00
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза11:00
Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию
06.05.2022 13:00
Q&A - EvacuAid совместно с Gsilla von Boeselager Foundation Osteuropahilfe, правительствами, логистическими компаниями, службами безопасности и обществом Мальтийского Креста выступили с инициативой организовать помощь по эвакуации маломобильных граждан и семей с маленькими детьми. Об этом сообщает Славянская военная администрация.
Организация помогает выехать из Славянска и размещает людей в Германии. Необходима предварительная запись.
Телефон, по которому можно уточнить детали: +38(095)170-55-56.
Регистрационная форма: https://forms.gle/cRM1CAj6YV3NLNVw6.
Теги: Донбасс, Германия, Славянск, эвакуация, инвалиды
Читайте также:
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию13:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки08:00
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск10:00
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов09:00
- Вчера из Мариуполя удалось эвакуировать 344 человека08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 22 населенных пунктов Донетчины16:00
- Сегодня и завтра из Славянска отправятся эвакуационные автобусы в Днепр12:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза11:00
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию13:00
- В Дії появилась новая услуга для ФЛП12:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook11:00
- Власти России опровергли всеобщую мобилизацию10:00
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя09:00
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки08:00
- "Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"17:00
- В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)15:00
- "Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул13:00
- В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария12:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированной Макеевке взорвалась нефтебаза
- Войска РФ обстреляли ракетами Краматорск
- Рада перенесла празднование Дня победы на 8 мая
- В результате рашистского обстрела погибли 10 работников Авдеевского коксохима
- На Донбассе отбиты 11 атак оккупантов
- Более 200 мариупольцев на собственном транспорте прибыли в Запорожье
- В Испании задержали пророссийского блогера Анатолия Шария
- В Украине создано приложение РКИН (Русский корабль, иди нах*й)
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook
- 2 мая на Донбассе ВСУ отбили 12 атак российских оккупантов