Львовская ОВА передала в Бахмут станцию StarLink

21.05.2022 11:00

Станцию спутникового интернета StarLink от Львовской ОВА установили в Бахмуте. Об этом сообщил глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий.

"Пусть служит Первому добровольческому мобильному госпиталю им. Николая Пирогова и помогает спасать жизни наших военных. С Богом, ребята! К победе!", — отметил он.