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Архив - Донецкая область

В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы

02.06.2022 17:00
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В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы

Жители оккупмрованного Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 2 июня.
По его словам, такой мор возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.
"Эпидемия – уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня – одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением", – отметил советник мэра.



Теги: Азовское море, Мариуполь, эпидемия, рыба, дельфин
 
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