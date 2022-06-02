В Азовском море возле Мариуполя зафиксирован мор рыбы

02.06.2022 17:00

Жители оккупмрованного Мариуполя зафиксировали массовый мор рыбы и дельфинов в акватории Азовского моря. Это может свидетельствовать о распространении болезней, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram в четверг, 2 июня.

По его словам, такой мор возможен в период аномальной жары в июле. Поэтому, учитывая температуру и сезон, это может свидетельствовать о наличии болезни в водах Азовского моря.

"Эпидемия – уже не просто угроза, а реальность... Море на сегодня – одно из немногих мест гигиены для мариупольцев, поэтому угроза перестала быть только предупреждением", – отметил советник мэра.