ВСУ ликвидировали командующего "армией ДНР"

06.06.2022 08:00

В ВСУ подтвердили, что российский генерал-майор Роман Кутузов ликвидирован. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"командующий 1 армейским корпусом (орков) дЫнЫрЫ генерал - майор Роман Кутузов официально денацифицирован и демилитаризован", - говорится в сообщении.

По данным российских телеграм-каналов, генерала ликвидировали в посёлке Николаевка Попаснянского района Луганской области.