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В Украине готовится госпереворот и захват власти, создана новая армия
СБУ занялась расследованием попытки захвата власти в Украине
Служба безопасности Украины считает, что проведение так называемого «Первого национального украинского конгресса» и создание «Украинской народной армии» в Праге в мае 2018 года должно рассматриваться как попытка госпереворота в Украине.
Ведомство занялось расследованием этого инцидента, о чем свидетельствуют соответствующие материалы суда.
Речь идет о «конгрессе», участники которого по сути провозгласили главные государственные институты Украины «нелегитимными» и самостоятельно «создали» совершенно другие ведомства.
Стоит отметить, что на указанном съезде «было провозглашено, что Верховная рада, Генеральная прокуратура Украины и министерство внутренних дел Украины нелегитимны и являются преступными организациями, а ПНУК — единственный легитимный законодательный орган власти Украины».
Кроме того, участники съезда объявили органом судебной власти «Украинский народный трибунал», для исполнения его приговоров создана собственная спецслужба «Тайная экзекьюта», а также «Украинская народная армия», главная задача которой — «противодействие Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины с целью насильственного захвата власти и свержения конституционного строя».
Лидером ПНУК указан Рустам Ташбаев.
Также на съезде в Праге кандидатом в президенты Украины от ПНУК был избран активист Евромайдана Иван Бубенчик, которого в апреле этого года задержали по подозрению в убийстве двух бойцов спецподразделения «Беркут» во время Майдана. Позже стало известно, что его подозревают с посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном обращении с оружием.
Стоит отметить, что впоследствии суд отказался арестовывать Бубенчика, передав его на поруки двум депутатам. В декабре 2018 года суд Киева по ходатайству СБУ назначил судебно-лингвистическую экспертизу заявлений, сделанных на съезде в Праге.
До этого сообщалось, что в СБУ отчитались о результатах отражения информационной гибридной агрессии со стороны РФ.
Как отметили в пресс-службе ведомства, в текущем году Департамент контрразведки реализовал целый комплекс мероприятий, которые были направлены на противодействие гибридной информационной агрессии со стороны Российской Федерации.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, переворот, армия, власть
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