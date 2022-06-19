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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.06.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Славянском направлении противник обстрелял позиции наших подразделений неподалеку Дибривного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Лиманском направлении враг активных действий не вел. Обстрелял наши подразделения в районах населенных пунктов Донецкое и Николаевка. Нанес авиаудар неподалеку Пришибу и ракетный - по населенному пункту Маяки.
На Северодонецком направлении оккупанты осуществляют обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Боровское, Белая Гора и Устиновка. Нанесли авиационные удары вблизи Белой Горы, Мирной Долины и ракетный удар в районе Верхнекаменки.
С целью корректировки огня в районе Северодонецка враг проводит круглосуточную воздушную разведку с применением БпЛА «Орлан-10». Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над этим городом.
Наши подразделения отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка. Противник отошел и проводит перегруппировку.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают позиции наших войск в районах населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка и Покровское. Зафиксированы ракетные удары вблизи Зайцево и Нью-Йорка.
Враг ведет штурмовые действия в направлении Орехово - Горское, боевые действия продолжаются.
Штурм в направлениях Орехово - Золотое и Первомайск - Золотое наши защитники успешно отбили.
С целью разоблачения огневых позиций сил обороны, силами штурмовых групп, захватчики пытаются вести разведку боем в направлении Нырково - Николаевка, боевые действия продолжаются. Попытку продвижения в направлении Врубовка - Николаевка наши воины остановили точным огнем. Противник отошел.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. Нанес ракетные удары в районах населенных пунктов Миролюбовка и Гродовка.



Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
 
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