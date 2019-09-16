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Глава Минобороны и начальник Генштаба посетили линию фронта
Руководитель Министерства обороны Украины Андрей Загороднюк и начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Руслан Хомчак совершили визит в район проведения ООС.
Как передает replyua.net, об этом идет речь в распространенном сегодня сообщении на Facebook-странице пресс-центра Операции объединенных сил. В том числе, известно, что в Донецкой области командующий Объединенных сил Владимир Кравченко ознакомил членов делегации с ситуацией в районе проведения операции, а также в общем, в регионе.
По словам Кравченко, объявленное с 21 июля перемирие «имело положительные последствия» только на начальном этапе.
«На протяжение первых дней количество вражеских обстрелов действительно уменьшилась почти в два раза. Впрочем, уже в августе мы начали фиксировать постепенное увеличение количества вражеских обстрелов наших позиций в сутки, в отдельных случаях, до 20 и более. В общей сложности, с объявления «хлебного» перемирия враг обстреливал наши позиции более 500 раз, из них 80 - из запрещенного вооружения», - отметил он.
Теги: Донбасс, начальник, Генштаб, Минобороны, ООС
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