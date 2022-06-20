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В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта
20.06.2022 10:00
В неподконтрольном Украине Донецке из-за обстрелов Киевского района города временно приостановлено движение ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.
"Движение троллейбусных маршрутов № 10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 в Киевском районе города и движение автобусного маршрута № 73", - говорится в сообщении.
Теги: Донецк, Донбасс, ограничение, обстрелы, общественный транспорт
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