В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта

20.06.2022 10:00

В неподконтрольном Украине Донецке из-за обстрелов Киевского района города временно приостановлено движение ряда маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.

"Движение троллейбусных маршрутов № 10 и 17 осуществляется до проспекта Богдана Хмельницкого. Также приостановлено движение троллейбусного маршрута № 2 в Киевском районе города и движение автобусного маршрута № 73", - говорится в сообщении.