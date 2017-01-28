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Архив - Донецкая область

Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом

28.01.2017 16:43
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Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом

Так называемый "заместитель командующего" "оперативным командованием" "ДНР" Эдуард Басурин сделал заявление об "украинских ДРГ" и "Правом секторе", которых якобы забросила украинская сторона в оккупированную зону Донецкой области.

Информацию сообщают сепаратистские интернет-издания.

По словам Басурина, военные "Правого сектора" "при поддержке иностранных наемников" якобы готовят "провокации" на захваченной боевиками "ДНР" территории. По его мнению, украинские военные якобы "готовят провокационные обстрелы объектов вблизи Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций".


Фото: dan-news.info/

Теги: Донецк, Донбасс, иностранная валюта, Правый сектор, обстрелы, Басурин
 
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