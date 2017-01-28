Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом

28.01.2017 16:43

Так называемый "заместитель командующего" "оперативным командованием" "ДНР" Эдуард Басурин сделал заявление об "украинских ДРГ" и "Правом секторе", которых якобы забросила украинская сторона в оккупированную зону Донецкой области.

Информацию сообщают сепаратистские интернет-издания.

По словам Басурина, военные "Правого сектора" "при поддержке иностранных наемников" якобы готовят "провокации" на захваченной боевиками "ДНР" территории. По его мнению, украинские военные якобы "готовят провокационные обстрелы объектов вблизи Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций".