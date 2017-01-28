Главная / Новости / Донецкая область / Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом
Последние новости раздела
- К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным17:13
- Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"17:02
- Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом16:43
- В ХХІІ веке увидят не процветающий Донецк, а убожество "ДНР" - в Донецке заложили "капсулу времени"16:17
- Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира15:53
- В сети опубликовали последствия обстрелов Авдеевки (ФОТО)14:54
- Расширилась география обстрелов боевиков на донецком направлении, эпицентром остаются Широкино и Водяное - спикер АТО14:32
- За сутки ранено трое украинских военных14:19
- Наблюдателям ОБСЕ продлили мандат на 2 российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до конца апреля14:09
- Жителям "ДНР" пообещали помочь с бытовым углем14:03
Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом
28.01.2017 16:43
Так называемый "заместитель командующего" "оперативным командованием" "ДНР" Эдуард Басурин сделал заявление об "украинских ДРГ" и "Правом секторе", которых якобы забросила украинская сторона в оккупированную зону Донецкой области.
Информацию сообщают сепаратистские интернет-издания.
По словам Басурина, военные "Правого сектора" "при поддержке иностранных наемников" якобы готовят "провокации" на захваченной боевиками "ДНР" территории. По его мнению, украинские военные якобы "готовят провокационные обстрелы объектов вблизи Донецкой и Верхнекальмиусской фильтровальных станций".
Фото: dan-news.info/
Теги: Донецк, Донбасс, иностранная валюта, Правый сектор, обстрелы, Басурин
Читайте также:
- Донецк снова сотрясают взрывы, в центре слышны автоматные очереди
- Руководство ДНР пытается скрыть войну боевиков внутри Донецка
- "Мэрия" Донецка сообщила отличную новость
- На окраине Донецка идет ожесточенный бой, - соцсети
- "Хороший замес начинается",- дончане о вечернем бое на окраинах Донецка
- Ситуация на донецком направлении накаляется - пресс-офицер
- К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным17:13
- Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"17:02
- Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом16:43
- Российские офицеры приказывают боевикам на Донбассе обстреливать жилые кварталы городов - разведка16:24
- В ХХІІ веке увидят не процветающий Донецк, а убожество "ДНР" - в Донецке заложили "капсулу времени"16:17
- Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира15:53
- В сети опубликовали последствия обстрелов Авдеевки (ФОТО)14:54
- Расширилась география обстрелов боевиков на донецком направлении, эпицентром остаются Широкино и Водяное - спикер АТО14:32
- За сутки ранено трое украинских военных14:19
- Наблюдателям ОБСЕ продлили мандат на 2 российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" до конца апреля14:09
- В министерстве по оккупированным территориям назвали украинские предприятия, работающие на оккупированном Донбассе17:34
- К месту железнодорожной блокады на Луганщине наведались из ОБСЕ, но визит был безрезультатным17:13
- Захарченко и Плотницкому свои же не дадут доехать до блокпоста - блогер о перспективах главарей "республик"17:02
- Басурин рассказал жителям "республики" об украинских ДРГ, запугал "Правым сектором" и иностранным легионом16:43
- Российские офицеры приказывают боевикам на Донбассе обстреливать жилые кварталы городов - разведка16:24
- В ХХІІ веке увидят не процветающий Донецк, а убожество "ДНР" - в Донецке заложили "капсулу времени"16:17
- Пьяные морпехи " армии ДНР" убили офицера - своего командира15:53
- В России комментируют череду "списанных героев Новороссии" и прогнозируют пополнение их рядов15:47
- Серена Уильямс побила рекорд Штеффи Граф15:30
- В питерском музее "Новороссии" ранили полицейского15:13
- Алоэ вера — домашний доктор на подоконнике13:48
- Что нужно знать о группе крови13:40
- Немного о полезности луковой шелухи11:23
- Паста Амосова - пища для ума и сердца или Как повысить свой иммунитет19:55
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам08:14
- Назван вкусный продукт, который поможет избавиться от многих проблем со здоровьем08:02
- Как побороть авитаминоз: секреты иммунологов16:17
- Психолог рассказала, как защитить ребенка от педофилов09:29
- Колокол, зависший между небом и землёй08:45
- История переселенца: «Война идёт не только на Донбассе, но и в каждом украинском городе»07:15
- Умер известный белорусский певец Александр Тиханович
- Кандидатура уже обозначена - журналист заявил, что Кремль определился с будущим президентом Украины
- Пенсионерам "ДНР" повысили размер пенсии?
- ВСУ уже готовы зайти и зачистить Дебальцево
- Ученые рассказали, как влияет wi-fi на человека и почему нужно отключать роутер по ночам
- Во сколько нужно ложиться спать, чтобы быть бодрым (ТАБЛИЦА)
- Активированный уголь поможет решить массу проблем
- Родственники Болотова в панике покидают территорию "ЛНР", сети бурлят: "убили"
- Оккупированный Донецк окунается в советское прошлое
- Блокада Донбасса: ветераны АТО уголь из "ЛДНР" пропускать будут, но выдвинули условия