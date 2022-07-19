Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

19.07.2022 09:00

В связи с потерями российские оккупанты принимают меры по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении противник пытается создать условия для возобновления наступления в направлении Славянска. Совершал огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Большой Камышевахи, Долины, Чепиля, Дибровного, Новониколаевки и других.

После авиаудара неподалеку от Гусаровки оккупанты попытались пойти в наступление на этот населенный пункт. Наши воины встретили врага плотным огнем и отбросили захватчиков назад.

На Краматорском направлении противник стрелял из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Белогоровка, Богородичное, Краматорск, Райгородок, Донецкое, Верхнекаменское, Спирное, Стародубовка, Северск, Дроновка и Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудар вблизи Верхнекаменского. Враг вел штурм близ Спирного, успеха не имел, отошел. Пытается наступать в направлении Григоровки, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Бахмут, Новолуганское, Покровское, Углегорская ТЭС, Вершина, Веселая Долина, Яковлевка, Берестово и Зайцево. Авиаудары зафиксированы вблизи Углегорской ТЭС, Майорска, Торецка, Берестового, Соледара, Вершины, Шумов и Покровского. Все попытки штурма по направлениям населенных пунктов Семигорье, Вершина, Покровское и территории Углегорской ТЭС украинские воины отбили.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Нанес авиаудар вблизи Каменки.