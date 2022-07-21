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Архив - Донецкая область

Рашисты обстреляли Центральный рынок Бахмута

21.07.2022 11:00
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Рашисты обстреляли Центральный рынок Бахмута

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Центральный рынок города Бахмут. Об этом сообщили в ГСЧС.
По прибытию на место происшествия Бахмутскими спасателями было установлено, что в результате попадания ВНП произошло возгорание нескольких торговых контейнеров на общей площади 100 кв. м.
Информация о погибших и пострадавших уточняется.
В настоящее время пожар локализован и полностью ликвидирован.



Теги: Донбасс, рынок, обстрел, Бахмут, оккупанты
 
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