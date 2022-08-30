В ГПУ озвучили свою версию трагедии в Еленовке

30.08.2022 10:00

Термобарический боеприпас, вероятно, стал источником взрыва в колонии во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, в результате которой погибли десятки украинских военнопленных. Об этом в ответ на запрос Немецкой волны сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

Отмечается, что источником могла стать "капсула с горючей смесью термобарического взрыва огнеметов типа "Шмель", "Шмель-М", "Рысь".

Указывается, что следователи пришли к такому выводу по итогам анализа имеющихся в свободном доступе видеозаписей с участием специалистов.

В то же время, подчеркнули в ОГПУ, в уголовном производстве "продолжается проведение судебной комплексной экспертизы оружия, следов и обстоятельств его использования, взрывотехнической, пожарно-технической экспертиз".