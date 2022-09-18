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Архив - Донецкая область

За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины

18.09.2022 11:00
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За сутки россияне убили 5 мирных жителей Донетчины

17 сентября в Донецкой области погибли 5 мирных жителей . Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"За 17 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Бахмуте, 2 в Угледаре и 1 в Георгиевке. Еще 18 человек получили ранения", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, обстрелы, оккупанты, погибшие
 
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