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Архив - Донецкая область

Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе

23.09.2022 10:00
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Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе

Марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской областей сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России. Об этом сообщает РИА "Новости".
В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" происходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.
В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".



Теги: референдум, оккупанты, ОРДЛО
 
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