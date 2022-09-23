Оккупанты начали "референдумы" на Донбассе

23.09.2022 10:00

Марионетки Кремля на оккупированных частях Донецкой, Луганской областей сообщили, что начали "референдумы" о присоединении к России. Об этом сообщает РИА "Новости".

В так называемой "ДНР" сообщили, что "голосование" происходит по всей территории, которую контролируют оккупанты.

В так называемой "ЛНР" сказали, что все "бюллетени" доставлены на избирательные участки, "с 8 утра свою работу начинают места для голосования вне помещения".