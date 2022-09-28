Последние новости раздела
- Рашисты обстреляли школу в Николаевке11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты озвучили "результаты референдумов"08:00
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Энергетики ДТЭК за сутки восстановили электросети в 5 населенных пунктах Донбасса17:00
Рашисты обстреляли школу в Николаевке
28.09.2022 11:00
Войска РФ ударили по школе в Николаевке Донецкой области, где было обустроено убежище для гражданских. Об этом 28 сентября сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Он уточнил, что обстрел произошел около 5 утра, предварительно, ракетой С300. В это время в здании прятались 12 гражданских, среди которых двое детей и человек с инвалидностью.
"Обрушились стены. Но убежище, к счастью, выдержало - находившиеся там люди не пострадали. До сих пор нет информации об одном человеке, работавшем в школе - его поиски продолжаются", - уточнил глава ОВА.
Теги: школа, обстрел, оккупанты, Донетчина
Читайте также:
- Макеевский ужас: 152 мм артснаряд пробил крышу школы, ранены 6 человек
- В Марьинке в результате мощного обстрела повреждена школа и несколько улиц
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ
- В зоне АТО обошлось без потерь
- Горловка под огнем: есть разрушения и жертвы
- Донецк обстреляли, много повреждений
- Рашисты обстреляли школу в Николаевке11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты озвучили "результаты референдумов"08:00
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе13:00
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи12:00
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Энергетики ДТЭК за сутки восстановили электросети в 5 населенных пунктах Донбасса17:00
- Рашисты обстреляли школу в Николаевке11:00
- Кабмин отменил денежную помощь родственникам погибших военных, выехавшим в РФ и Беларусь10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Российские оккупанты озвучили "результаты референдумов"08:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- В Харькове возобновил работу Uber15:00
- App Store удалил ряд российских приложений13:00
- Польская армия анонсировала курсы военной подготовки для всех желающих12:00
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ11:00
- ПВО сбила над Одесской областью 3 дрона-камикадзе10:00
- У системі ДАР стартує подання заявок на отримання рукавів для зберігання зерна17:00
- Огляд онлайн казино Goxbet - найкраще казино для України18:00
- Обзор онлайн казино Favbet15:00
- Minderoo Foundation долучається до Стратегії ФАО щодо підтримки зберігання зерна17:00
- ФАО надасть українським фермерам насіння озимої пшениці13:00
- Как изменится курс доллара к 2023 году17:00
- ФАО продовжує підтримувати українських фермерів та сільське населення17:00
- Шокуючий курс валют: чи очікувати посилення гривні?11:00
- Психология онлайн слотов и почему нельзя на это смотреть как на заработок12:00
- УВАГА! Комфортна евакуація для кожного! Новини від "Все буде добре"12:00
- ГПУ сообщила о подозрении организаторам "референдумов" на Донбассе
- Зеленский назвал Донетчину главной целью ВСУ
- В Кабмине назвали страны, чьи наблюдатели приехали на псевдореферендумы
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Алчевске уничтожен вражеский склад боеприпасов
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В Славянске продали демонтированный памятник Ленину
- Завтра в Украину придет потепление
- В Константиновке готовят пункты обогрева и приготовления пищи