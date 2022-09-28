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Архив - Донецкая область

Рашисты обстреляли школу в Николаевке

28.09.2022 11:00
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Рашисты обстреляли школу в Николаевке

Войска РФ ударили по школе в Николаевке Донецкой области, где было обустроено убежище для гражданских. Об этом 28 сентября сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.
Он уточнил, что обстрел произошел около 5 утра, предварительно, ракетой С300. В это время в здании прятались 12 гражданских, среди которых двое детей и человек с инвалидностью.
"Обрушились стены. Но убежище, к счастью, выдержало - находившиеся там люди не пострадали. До сих пор нет информации об одном человеке, работавшем в школе - его поиски продолжаются", - уточнил глава ОВА.



Теги: школа, обстрел, оккупанты, Донетчина
 
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