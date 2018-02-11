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Архив - Луганская область

На Луганщине под обстрел попали два района

11.02.2018 08:38
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На Луганщине под обстрел попали два района

За прошедшие сутки, 10 февраля, объединены российско-террористические бандформирования четыре раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.

Так, в направлении села Крымское Новоайдарского района трижды велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

По укреплениям украинских военных вблизи села Новоалександровка Попаснянского района боевики использовали автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом сообщает Луганская областная государственная администрация, уточняя, что силы АТО вынуждены были открыть огонь. Информации о потерях и разрушений не поступало

Напомним, что всего в зоне АТО российско-оккупационные войска произвели вчера 8 обстрелов.



Теги: Донбасс, Луганская область, обстрел, АТО, оккупанты
 
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