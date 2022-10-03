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Саперы приступили к разминированию Лимана

03.10.2022 17:00
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Саперы приступили к разминированию Лимана

В Лимане Донецкой области саперы обезвреживают город от мин и растяжек, которые оставили при отступлении российские военные. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.
"Зачистили от захватчиков сам город, и конечно, остатки их еще где-то бегают по окрестностям, их сейчас активно отлавливают. Но там продолжаются стабилизационные мероприятия. В первую очередь, там сейчас очень опасная минная ситуация. Оккупанты оставили очень много мин противопехотных, так называемые растяжки, оставили мины-"лепестки", которые за листьями не видны", - сказал Череватый.
Он также отметил, что много иностранных журналистов сейчас хотят попасть в деоккупированный Лиман, но их просят подождать пока саперы окончат работу.



Теги: Донбасс, лиман, разминирование
 
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