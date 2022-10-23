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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Иванград, Марьинка, Соледар, Озаряновка, Одрадовка Донецкой области и Белогоровка Луганской области. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг стрелял:
на Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Колодязное, Котляровка, Кисловка Харьковской области, Стельмаховка Луганской области и Заречное и Терны в Донецкой области;
на Бахмутском направлении - из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Веселое, Зеленополье, Клищеевка, Майорск, Курдюмовка, Озаряновка, Опытное, Соледар и Яковлевка Донецкой области;
на Авдеевском и Запорожском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Времовка, Великая Новоселка, Угледар, Новобахмутовка, Нескучное в Донецкой области и Дорожнянка и Орехов Запорожской области.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине17:00
- Между Краматорском и Славянском возобновлено ж/д сообщение09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- В освобожденном Лимане заработал первый банкомат17:00
- В Краматорске началось возобновление подачи газа населению11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Славянске начинают отопительный сезон08:00
- Фонд Ахметова отправил на Донетчину 4 фуры гуманитарной помощи17:00
- На Донетчине разоблачили двух пророссийских информаторов13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе