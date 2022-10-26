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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
За минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Иванград, Бахмут, Бахмутское, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское и Терновая. Об этом сообщает Генштаб.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
- на Купянском и Лиманском направлениях - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Первомайское, Невское, Белогоровка, Сергеевка и Спирное;
- на Бахмутском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледар, Иванград, Клищеевка, Курдюмовка, Майорск и Отрадовка;
- на Авдеевском направлении - из танков и артиллерии различных типов, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново;
- на Новопавловском и Запорожском направлениях совершил обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Времовка, Угледар, Железнодорожное, Новополье и Полтавка.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В оккупированном Мариуполе начали выдавать "специальные" паспорта РФ15:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- В Константиновской громаде возобновили газоснабжение 950 частных домов08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Гуманитарная миссия "Пролиска" возобновляет работу на Донбассе11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- ДТЭК предупредила о временных отключениях электричества на Донетчине17:00
- Между Краматорском и Славянском возобновлено ж/д сообщение09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе08:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
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