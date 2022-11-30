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Краматорский горсовет обнародовал перечень мест, где можно зарядить мобильный телефон
Краматорский городской совет обнародовал перечень заведений, где можно зарядить мобильный телефон несмотря на отсутствие электроэнергии. Обэтом сообщается на сайте горсовета.
АЗС "Терминал", ул. Алексея Тихого, 27;
АЗС "Параллель", ул. Юбилейная, 11-а;
Магазин "Ярослав", ул. Алексея Тихого, 110-а;
Магазин "Маяк", ул. Волгодонская, 24;
Магазин "Перекресток", ул. Алексея Тихого, 17-б;
Магазин "Левобережный", с. Ясногорка - ул. Левобережная, 499;
Магазин "Продукты", с. Шабельковка - ул. Волгодонская, 32-а;
Кондитерская "Coffee House Bakery", ул. Академическая, 70;
Ресторан "ТбилиСо", ул. Академическая, 34;
Кафе "Визит" ("Грузия"), ул. Дворцовая, 57;
Кафе "Арарат", ул. Б.Хмельницкого, 5/ул. Академическая, 52;
Кафе "Шашлычный двор", ул. Академическая, 79-б.
Приходите со своим зарядным устройством во время работы заведения.
Теги: Донбасс, Краматорск, мобильный телефон, смартфон, зарядка
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