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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

25.12.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Лиман Первый Харьковской области, Стельмаховка, Новоселовское, Площанка, Червонопоповка на Луганщине и Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищеевка, Курдюмовка, Северное, Красногоровка, Веселое и Марьинка Донецкой области. Об этом сообщает Генштаб.
Враг сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Не оставляет попыток улучшить тактическое положение на Купянском направлении.
На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Новомлинск, Двуречная, Купянск, Кисловка, Табаевка, Котляровка и Крахмальное на Харьковщине и Новоселовское, Стельмаховка и Мясожаровка Луганской области.
На Лиманском направлении под огневое поражение попали Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва на Луганщине, а также Терны Донецкой области.
На Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Спирное, Звановка, Берестовое, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледар, Парасковиевка, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Ступочки, Клещеевка, Андреевка, Белая Гора, Александро-Шультино, Дилиевка, Клебан-Бык, Озаряновка, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении под огневое воздействие попали Веселое, Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка, что в Донецкой области.
На Новопавловском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии по позициям наших войск неподалеку Богоявленки, Угледара, Пречистовки, Новоукраинки, Большой Новоселки и Временки Донецкой области.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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