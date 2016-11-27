Кикбоксеры Донетчины завоевали два "золота" на чемпионате Европы

27.11.2016 15:25

С 19 по 26 ноября в городе Лутракион (Греция) проходил чемпионат Европы по кикбоксингу WAKO в разделах поинт-файтинг, кик-лайт, фулл-контакт и музыкальные упражнения.

Сборная Украины по итогам соревнований заняла 6 командное место, и весомый вклад в это достижение сделали спортсмены Донецкой области.

Как сообщает Управление по вопросам физической культуры и спорта Донецкой ОГА, в активе кикбоксеров нашего региона – две золотые награды в разделе фулл-контакт.

В весовой категории 57 кг чемпионский титул завоевал Владислав Гида из Курахово, воспитанник тренера ДЮСШ г. Курахово и областной детско-юношеской спортивной школы по кикбоксингу Артема Дриги.

Еще один воспитанник Донетчины Роберт Йовнаш стал лучшим в весовой категории 63,5 кг.

Всего в чемпионате Европы приняли участие 480 спортсменов из 33-х стран.