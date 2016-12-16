Экс-игрок "Динамо" Роман Еременко отстранен от футбола во всем мире

16.12.2016 15:53

Международная федерация футбола (ФИФА) расширила дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

На сайте ФИФА говорится, что отстранение финна от футбола распространяется не только на страны Европы, но и на все страны мира. Таким образом, теперь 29-летний игрок отстранен ФИФА от какой-либо деятельности, связанной с футболом, до октября 2018 года.

В ноябре стало известно, что Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

С 2008 по 2011 года Роман Еременко играл в киевском "Динамо".

Источник: sport.segodnya.ua.