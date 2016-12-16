Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

Экс-игрок "Динамо" Роман Еременко отстранен от футбола во всем мире

16.12.2016 15:53
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Экс-игрок "Динамо" Роман Еременко отстранен от футбола во всем мире

Международная федерация футбола (ФИФА) расширила дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

На сайте ФИФА говорится, что отстранение финна от футбола распространяется не только на страны Европы, но и на все страны мира. Таким образом, теперь 29-летний игрок отстранен ФИФА от какой-либо деятельности, связанной с футболом, до октября 2018 года.

В ноябре стало известно, что Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

С 2008 по 2011 года Роман Еременко играл в киевском "Динамо".

 

Источник: sport.segodnya.ua.



Теги: Донбасс, спорт, футбол
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх