Российских легкоатлетов не допустили на чемпионат мира

07.02.2017 10:00

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) постановил, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до чемпионата мира, который пройдет в Лондоне в августе, восстановлено не будет. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте IAAF, сообщает телеканал 112 Украина.

Российские легкоатлеты не смогут вернуться на международную арену по меньшей мере до ноября.

До этого времени на международных соревнованиях российские легкоатлеты могут выступать только под нейтральным флагом и только в случае получения специального разрешения от IAAF. Таким образом, сборная России ни на чемпионате Европы в Белграде, ни на чемпионате мира в Лондоне выступать не будет.

В то же время по итогам заседания совета IAAF было разрешено участвовать в международных соревнованиях российским легкоатлетам в возрасте до 15 лет.

Напомним, независимая комиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена нашла доказательства поддержки Министерством спорта РФ и Центром спортивной подготовки (ЦСП) допинговой программы в российском спорте.