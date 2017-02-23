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Лыжник из Венесуэлы установил "антирекорд" на чемпионате мира (ВИДЕО)

23.02.2017 19:15
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Лыжник из Венесуэлы установил "антирекорд" на чемпионате мира (ВИДЕО)

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы Адриан Солано стал главным "героем" первого дня чемпионата мира в Финляндии, сообщает ТСН.
Во время квалификационных соревнований он много раз падал, а после поломки лыжной палки и вовсе сошел с дистанции.
Сам спортсмен признался, что впервые катался на снегу, перед этим он тренировался только на роликовых лыжах.
Сообщается также, что по пути на ЧМ он был задержан в аэропорту Парижа по подозрению в контрабанде наркотиков.



Теги: Венесуэла, Чемпионат мира, лыжные гонки
 
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