Лыжник из Венесуэлы установил "антирекорд" на чемпионате мира (ВИДЕО)

23.02.2017 19:15

Неуклюжий лыжник из Венесуэлы Адриан Солано стал главным "героем" первого дня чемпионата мира в Финляндии, сообщает ТСН.

Во время квалификационных соревнований он много раз падал, а после поломки лыжной палки и вовсе сошел с дистанции.

Сам спортсмен признался, что впервые катался на снегу, перед этим он тренировался только на роликовых лыжах.

Сообщается также, что по пути на ЧМ он был задержан в аэропорту Парижа по подозрению в контрабанде наркотиков.