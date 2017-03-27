«Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка

27.03.2017 15:30

Родившийся в Донецке украинский гимнаст Олег Верняев стал лучшим спортсменом 2016 года в Украине, сообщает интернет-издание «ДонПресс».

Национальный олимпийский комитет отметил, что, такую награду гимнаст получил за успешные выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где ему удалось завоевать золотую и серебряную медали.

На своей странице в соцсети Верняев отметил: «Вчера посетил проект „Людина року“, где была номинация „Спортсмен года“. И мне очень приятно, что выбрали меня, так как номинанты ребята были все достойны победы! Спасибо вам за выбор, будем работать дальше».

Известно, что главными конкурентами Верняева в борьбе за звание лучшего были стрелок Сергей Кулиш и гребец Юрий Чебан.