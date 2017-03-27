Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Спорт

«Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка

27.03.2017 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Спортсменом года» в Украине стал гимнаст из Донецка

Родившийся в Донецке украинский гимнаст Олег Верняев стал лучшим спортсменом 2016 года в Украине, сообщает интернет-издание «ДонПресс».
Национальный олимпийский комитет отметил, что, такую награду гимнаст получил за успешные выступления на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где ему удалось завоевать золотую и серебряную медали.
На своей странице в соцсети Верняев отметил: «Вчера посетил проект „Людина року“, где была номинация „Спортсмен года“. И мне очень приятно, что выбрали меня, так как номинанты ребята были все достойны победы! Спасибо вам за выбор, будем работать дальше».
Известно, что главными конкурентами Верняева в борьбе за звание лучшего были стрелок Сергей Кулиш и гребец Юрий Чебан.



Теги: Донецк, Донбасс, спортсмен, награда
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх