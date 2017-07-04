Украинский боксер попал в серьезную аварию в США

04.07.2017 14:00

Известный украинский боксер Иван Редкач попал в реанимацию после автомобильной аварии в США, сообщает ТСН.

Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались с ужина в Малибу домой. Редкач не смог справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Боксера сразу забрали в больницу, где он находится в реанимации.

За несколько часов до события украинец провел вечернюю тренировку, готовясь к возвращению на ринг.

Иван начал профессиональную карьеру в 2009 году и является действующим чемпионом USBA в легком весе (до 61,2 кг). За это время он провел 25 боев, в 20 из которых одержал победы.