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Украинский боксер попал в серьезную аварию в США
04.07.2017 14:00
Известный украинский боксер Иван Редкач попал в реанимацию после автомобильной аварии в США, сообщает ТСН.
Около 22 часов по местному времени спортсмен вместе с другом возвращались с ужина в Малибу домой. Редкач не смог справиться с управлением, и машина вылетела в кювет. Боксера сразу забрали в больницу, где он находится в реанимации.
За несколько часов до события украинец провел вечернюю тренировку, готовясь к возвращению на ринг.
Иван начал профессиональную карьеру в 2009 году и является действующим чемпионом USBA в легком весе (до 61,2 кг). За это время он провел 25 боев, в 20 из которых одержал победы.
Теги: Украина, США, авария, боксер
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