- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 510:51
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
- Президент Румынии отменил визит в Украину и встречу с Парубием из-за закона "Об образовании"09:52
- Порошенко: США поддержали размещение миротворцев на всей оккупированной территории Донбасса09:31
- Это просто потрясающе! Трамп, Макрон, Грибаускайте, а вместе с ними и весь мир готовы стоять за Украину в борьбе с агрессором Российской Федерацией! – Порошенко08:52
- По следам "Ватутина". Теплоход "Зирка Днепра" внезапно отправился в сторону Крыма 08:29
- СБУ вызвала на допрос своего экс-начальника Наливайченко из-за "сотрудничества" с Медведчуком: политик может быть наказан за поездки в Россию с кумом Путина08:11
- Встреча Порошенко и Трампа: США продолжат помогать Украине с реформами21:25
- Порошенко рассказал, о чем говорил с Трампом20:32
Украине не нужны американские ракеты Javelin – Порошенко
Украина нуждается в военной помощи, и международное сообщество готово ее предоставить. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.
«21 сентября президент Дональд Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества», — сказал он.
При этом глава Украинского государства подчеркнул, что речь идет об оборонительном вооружении, а не летальном, в частности противотанковых ракетных комплексах Javelin.
«Чтобы вы знали, Украина производит очень эффективные противотанковые ракеты сама. Мы не получаем ни от кого в мире никакого летального оружия, но останавливаем российскую агрессию, развиваем 250-тысячную армию, которая является одной из наиболее эффективных в Европе. Мы очень гордимся этим. У нас есть твердое заверение от наших американских партнеров.
Мы не говорим, честно говоря, о Javelin, потому что мы сами изготавливаем. Мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы повысить эффективность Вооруженных Сил, спасти жизни солдат и увеличить ответственность Владимира Путина (президента РФ), если он решит атаковать позиции нашей армии», — сказал Порошенко.
Как сообщалось ранее, в Украине прошли успешные испытания новейшего ракетного комплекса «Корсар», произведенного КБ «Луч». Данные системы обещают в скором времени передать украинской армии.
Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, Порошенко, ракетный комплекс
- Как Украина, США и РФ будут договариваться по Крыму и Донбассу
- Путину стоит напрячься: агрессия РФ против Украины все больше в фокусе внимания новой администрации США – Геращенко
- Сбывается самый ужасающий сон Путина про Украину. И это – только начало!
- "В американской политике голова не знает, что делают ее ноги", - эксперт рассказал о том, как в США решают, как поступить с Украиной
- "Не давайте оружие, а то будем продолжать войну активнее". В чем смысл пресс-конференции "пожизненного вождя" Путина на языке подковерной иезуитской дипломатии. ВИДЕО
- США остаются верны минским договоренностям, - Порошенко по итогам встречи с Трампом. ВИДЕО
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Ситуация на КПВВ Донбасса: утренний мониторинг 22 сентября10:22
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет10:12
- Геращенко: Украина готова обменять 313 боевиков ОРДЛО на 88 украинских заложников07:51
- Захарченко напуган ожидаемым покушением? Ходаковский рассказал о подозрительным приказе руководства "ДНР"07:29
- ФК "Мариуполь" неожиданно уволил главного тренера13:30
- В "ДНР" "передел" бизнеса: ФСБ РФ вернула "отжатый" Захарченко рынок законному владельцу - "МВД ДНР" в шоке13:19
- На Донбассе образовались огромные очереди12:58
- "Расстреливали, арестовывали и кидали на подвал", - волонтеры "ДНР" рассказали о "переделе" российской гуманитарки людьми Захарченко12:40
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- "ДНР" больше не нужна "армия" - донецкий террорист рассказал о реальной боевой ситуации в Донецке11:49
- В сети рассказали о подвиге хирурга, который спас более тысячи бойцов АТО11:28
- Шакал застрелил предателя: в Донецке “доброволец” из РФ убил “легенду” “ДНР” – террористы требуют страшной мести11:09
- Каждый третий хочет 30 тысяч, а получает 510:51
- Возвращение Донбасса в состав Украины: Хорватия сделала Киеву интересное предложение по реинтеграции ОРДЛО10:29
- Ярослав Грицак: "Опасаюсь, что война между Россией и Украиной - надолго"12:18
- Онкологи призывают не есть эти 8 продуктов: они вызывают рак09:15
- Жіноче лібідо: 7 способів його покращити21:07
- Чому шкідливо бути нервовою людиною?19:05
- Польза медитации в современном мире18:21
- Шесть зодиакальных пар, которые обречены на расставание18:08
- П'ять правил догляду за шкірою17:10
- «Вставай Украина - 2»: Саакашвили повторяет сценарий 2013 года16:48
- 17 болезней, которые лечит обычная «лаврушка»16:10
- Как убрать синяк за один день15:08
- Банкомат завис и не вернул карту! Совет как забрать её оттуда уже через минуту!
- После такого позора террористы "ДНР/ЛНР" окончательно взбесили Путина: стало известно, чем боевики Донбасса сильно разозлили хозяина Кремля
- В 2018 году в Украине вернут «ужас» для водителей
- В "Укрзализныци" прокомментировали запуск Россией новой железной дороги в обход Украины: такой реакции Кремль точно не ожидал
- Захарченко "уберут" уже на следующей неделе? В Москве рассказали о плохих новостях для "ДНР"
- Россия в ужасе ждет подтверждений из Вашингтона: у Путина настолько шокированы новостью о военной помощи США для Украины, что глупо отказываются верить в происходящее
- “Донецк не простит! Парни, вам осталось немного - второго срока не будет”, - Ходаковский предупредил Захарченко и Ко
- Кабмин облегчил участь переселенцев
- Песков сделал заявление о дальнейшей судьбе "ДНР/ЛНР"
- За месяц до инсульта, тело будет посылать Вам эти сигналы. Не игнорируйте их!