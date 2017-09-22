Украине не нужны американские ракеты Javelin – Порошенко

22.09.2017 13:42

Украина нуждается в военной помощи, и международное сообщество готово ее предоставить. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business.

«21 сентября президент Дональд Трамп сказал, что США готовы поддержать Украину, в том числе и в сфере военно-технического сотрудничества», — сказал он.

При этом глава Украинского государства подчеркнул, что речь идет об оборонительном вооружении, а не летальном, в частности противотанковых ракетных комплексах Javelin.

«Чтобы вы знали, Украина производит очень эффективные противотанковые ракеты сама. Мы не получаем ни от кого в мире никакого летального оружия, но останавливаем российскую агрессию, развиваем 250-тысячную армию, которая является одной из наиболее эффективных в Европе. Мы очень гордимся этим. У нас есть твердое заверение от наших американских партнеров.

Мы не говорим, честно говоря, о Javelin, потому что мы сами изготавливаем. Мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы повысить эффективность Вооруженных Сил, спасти жизни солдат и увеличить ответственность Владимира Путина (президента РФ), если он решит атаковать позиции нашей армии», — сказал Порошенко.

Как сообщалось ранее, в Украине прошли успешные испытания новейшего ракетного комплекса «Корсар», произведенного КБ «Луч». Данные системы обещают в скором времени передать украинской армии.