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Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business

22.09.2017 17:02
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Войска РФ уже убили около 10 тыс. украинцев - Путин не остановится ни перед чем: Порошенко озвучил шокирующие потери в эфире американского канала Fox Business

Президент Украины Петр Порошенко дал большое интервью американскому телеканалу Fox Business в рамках своего официального визита в США. Президент Российской Федерации Владимир Путин является абсолютно непредсказуемым политиком, для которого не существует никаких границ. Такое заявление сделал лидер Украины Петр Порошенко в интервью американскому телеканалу Fox Business, передает "Украинская служба новостей - 1492.news".

"Путин не только совершил незаконную аннексию Крыма, Россия осуществила вооруженную агрессию против моей страны и принесла огромные потери", - подчеркнул глава государства. Украинский президент озвучил шокирующие цифры по количеству жертв в гибридной войне против РФ в эфире телевидения США "10 тыс. человек, включая 2,7 тыс. военных и более 7 тыс. гражданских, были убиты в этой войне российской агрессией", - заявил Порошенко. Кроме того, политик заверил Fox Business, "эта ситуация показывает, что для Путина не существует никаких "красных линий".



Теги: Украина, США, Донбасс, Путин, Российская Федерация, потери, Порошенко
 
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