Президент ФК "Карпаты" решил сменить "пряник" на "кнут"

02.08.2017 11:10

Руководство «Карпат» оштрафует команду на половину зарплаты в случае, если игрокам не удастся победить «Сталь» в четвертом туре чемпионата Украины, сообщает XSPORT.ua.

После разгромного поражения от «Динамо» (0:5) в чемпионате Украины президент клуба Петр Дыминский заявил, что в случае, если команда проиграет или сыграет вничью с каменской командой, то каждый игрок будет оштрафован на половину зарплаты.

Также, в случае поражения, руководство «Карпат» намерено уволить главного тренера команды Серхио Наварро.

Отметим, что за первые три тура чемпионата Украины львовский клуб набрал одно очко, забил два мяча и пропустил девять.