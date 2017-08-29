- Суркис прокомментировал проигрыш "Динамо" в Мариуполе 07:14
- Украинская спортсменка завоевала Кубок Мира по маунтинбайку12:12
- Киевское Динамо бойкотировало матч в Мариуполе15:00
- Почему от регулярных тренировок не уходит вес? — объясняет фитнес-тренер 14:32
- «Маріуполь» – «Динамо»: подвійна поразка Києва18:09
- Точка кипения «Динамо» бойкотирует Мариуполь09:50
- Украинский спортсмен назван лучшим борцом года14:10
- Олег Собуцкий: Тем, что Динамо не едет в Мариуполь, оно разрывает Украину09:05
- В протечке крыши «Зенит Арены» обвинили бакланов11:50
- Коллина разорвал контракт с ФФУ16:10
Суркис прокомментировал проигрыш "Динамо" в Мариуполе
Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию относительно выездного матча в Мариуполе. Об этом сообщает Динамомания.
"Почему поднята такая истерия? Команда не является - ей засчитывают техническое поражение. Вопросов нет. Но они же знают заранее, что проиграют все суды, которые будут независимыми, а не в нашей Федерации футбола, выполняющей что-то "под козырек", - отметил Суркис.
По мнению президента ФК "Динамо", есть несколько вариантов разрешения сложившейся ситуации.
Один из них - перенести матч в Киев. Второй вариант, если, как заявляет президент нашей страны, что прекратятся обстрелы, то второго декабря сыграть в Мариуполе. Есть еще вариант - сыграть два матча на нейтральном поле. Не будоражить ни общественность, никого. И еще один вариант. Если "Мариуполь" выйдет в шестерку - все четыре матча сыграть на нейтральном поле.
"Скажите, какой перевес мы хотим? Если меня спросят, должен ли туда ехать "Шахтер", я тоже отвечу, что не уверен по поводу безопасности для футболистов на сегодняшний день. А поедут ли туда иностранцы, я тоже не уверен. Зачем им туда ехать? Они и так их там обыграют. Все знают, что команда финансируется из одного источника, и все это прекрасно понимают. Но в свое время, когда ко мне обратился "Мариуполь", а там играть было нельзя, они сказали, что не могут приехать, потому что нет денег ни на самолет, ни на гостиницу. Слава Богу, жив Павлов. Он может это подтвердить.
Я предоставил и самолет, и гостиницу, и стадион. Я не понимаю, для чего это разжигается перед играми сборной. Мы высказали свою позицию. Меня вы нигде не слышали. Мы готовы ехать туда, куда нам скажут, но безопасность должна быть для болельщиков, команды и сотрудников клуба. Всякое может случиться. Но если сегодня заранее не рекомендуют, а говорят, мол, езжайте, потому что едут все.
Если мы станем на мосту, и десять человек скажут, что они хотят прыгнуть, а я скажу, что не хочу, то я тогда, получается, трус? Есть же разумные вещи. Неужели футбольный матч стоит таких рисков? Давайте мы прекратим политику возле футбола. Я никогда не был политиком и хотел бы сказать тем людям, которые с горячими головами хотят видеть "Динамо" в Мариуполе, успокоиться. Мы приедем и в Донецк, и в Мариуполь и будем играть в футбол", - сказал Игорь Суркис.
Напомним, киевский футбольный клуб "Динамо" так и не приехал на воскресный выездной матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполь. За неявку ФК "Динамо" получил техническое поражение 0:3.
Источник 0629.
Теги: Донбасс, футбол, Мариуполь, ФК Динамо
- В Дружковке торжественно открыли опорную школу07:51
- Порошенко пояснив, що буде зі зруйнованим війною Донбасом19:30
- Осенью страну может ждать вторая часть «угольной блокады»18:20
- В Луганске убили двух «депутатов парламента ЛНР»18:06
- Порошенко прибыл на Донбасс17:33
- Несуществующее перемирие: в ОБСЕ подсчитали количество провокаций террористов на Донбассе15:55
- Час грає не на користь нам: експерт пояснив, чому на Донбас потрібно вводити миротворців14:27
- Провокации в зоне АТО: под огнем Авдеевская промзона и подступы к двум населенным пунктам11:15
- Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"21:50
- В ОРЛО местные жители разоружили трех боевиков, - разведка 21:33
- Глава Пентагона Мэттис принял стратегическое решение о предоставлении Украине летального оружия - The Wall Street Journal08:12
- В Дружковке торжественно открыли опорную школу07:51
- "Нет никакого перемирия на Донбассе! Для чего мы вообще собирались и вели переговоры?" – Меркель и Макрон жестко призвали Путина выполнять Минские соглашения07:36
- Суркис прокомментировал проигрыш "Динамо" в Мариуполе 07:14
- Губернатор рассказал о рейдерском захвате херсонской мореходки22:27
- Ivan NAVI подрался из-за девушки22:05
- Вперше з часів Незалежності: українські області б’ють урожайний рекорд21:45
- В Италии ученые обнаружили сенсационную находку21:25
- Удорожание связи: 1 cентября мобильный оператор закрывает старые тарифные планы21:04
- У Кореї знову готуються запустити ядерну боєголовку20:40
- Три методи для лікування варикозу19:15
- Психолог рассказал, как вернуть утраченную удачу13:48
- Три секрети, як збільшити губи12:38
- Рейтинг знаков Зодиака - от самых честных до подлых врунов12:20
- Кому противопоказан чай каркаде10:17
- Самые депрессивные знаки Зодиака09:47
- Почему нельзя пить воду на ночь08:41
- Як позбутись набряків?08:15
- Які хвороби лікують соковиті персики?07:48
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы07:28
- Громкий скандал вокруг сына Порошенко: новые подробности
- На Донетчине алабай, спровоцировавший смерть хозяина, долго не подпускал полицию к его телу
- Любовь прошла: почему жители Донбасса бьют и калечат боевиков ДНР-ЛНР
- 1991 год: Порошенко заработал первый миллион, Яценюк таксовал, регулировщик Садовой
- Россия усилила контроль на границе с оккупированной частью Донбасса
- 28 августа: что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы
- Какие пенсии получают украинцы и как будут расти выплаты в этом году
- Некуда двигаться: даже танки в Одессе не помогут Путину
- Жители Донбасса ужасаются от того, что для “русских освободителей” они не братья, а второсортные “хохлы”
- Там исчезают иллюзии: в Украине оценили вероятность восстания в "Л/ДНР"