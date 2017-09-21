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УЕФА утвердил формат нового футбольного супертурнира
Союз европейских футбольных ассоциаций официально представил окончательную версию правил и регламента нового футбольного турнира - Лиги наций УЕФА, сообщает ТСН.
Это будет первый турнир для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие все 55 ассоциаций УЕФА, будут соревноваться с равными по рейтингу соперниками. Турнир призван заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.
Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) согласно их рейтинга на конец Европейской квалификации ЧМ-2018. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).
Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лег В, С и D получат повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.
Таким образом, европейские сборные будут бороться или за победу в Лиге наций, или за выход в дивизион выше, или за сохранение места в своем дивизионе.
Турнир даст дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата Европы ряду национальных сборных. Так, четыре участника Евро-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА. Победители плей-офф получают путевки на Евро-2020.
Визуальная концепция турнира отображает цвета национальных флагов всех 55 участников.
Жеребьевка группового этапа Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне. Тогда же представят трофей турнира. Первый матч нового турнира запланирован на 6 сентября 2018 года.
Теги: УЕФА, турнир, правила, Лига Наций
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