УЕФА утвердил формат нового футбольного супертурнира

21.09.2017 12:40

Союз европейских футбольных ассоциаций официально представил окончательную версию правил и регламента нового футбольного турнира - Лиги наций УЕФА, сообщает ТСН.

Это будет первый турнир для национальных команд в формате лиг, в котором сборные, представляющие все 55 ассоциаций УЕФА, будут соревноваться с равными по рейтингу соперниками. Турнир призван заменить большинство товарищеских матчей сборных официальными и позволит им играть с равными по классу командами.

Команды распределят по четырем лигам (A, B, C и D) согласно их рейтинга на конец Европейской квалификации ЧМ-2018. Матчи будут проводиться дома и на выезде в сентябре-ноябре 2018 года (каждая сборная проведет четыре или шесть игр в зависимости от размера группы).

Победители четырех групп лиги А выйдут в финальную стадию, которая пройдет в июне 2019 года. Она будет состоять из полуфиналов, матча за третье место и финала. Победители групп лег В, С и D получат повышение в классе. Худшие команды в группах лиг А, В и С вылетят в низшую лигу.

Таким образом, европейские сборные будут бороться или за победу в Лиге наций, или за выход в дивизион выше, или за сохранение места в своем дивизионе.

Турнир даст дополнительную возможность выхода в финальную стадию чемпионата Европы ряду национальных сборных. Так, четыре участника Евро-2020 определятся в стыковых турнирах с участием 16 победителей групп Лиги наций УЕФА. Победители плей-офф получают путевки на Евро-2020.

Визуальная концепция турнира отображает цвета национальных флагов всех 55 участников.

Жеребьевка группового этапа Лиги наций состоится 24 января 2018 года в Лозанне. Тогда же представят трофей турнира. Первый матч нового турнира запланирован на 6 сентября 2018 года.