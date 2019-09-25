УЕФА официально утвердил третий клубный турнир

25.09.2019 13:00

УЕФА официально объявил о создании третього клубного турнира, который будет носить название Лига Конференций. Стартует он с 2021 года, сообщает UA-Футбол.

Регламент соревнований остается неизвестным. По словам представителей УЕФА, турнир поможет еще большему количеству клубов сыграть на международной арене.