- «Донбасс» крупно обыграл «Белый Барс»14:45
- Киевское "Динамо" проиграло аутсайдеру УПЛ (ВИДЕО)13:20
- "Шахтер" вырвал победу у "Ворсклы"10:30
- В Киеве скоропостижно скончался знаменитый чемпион Украины11:45
- Ультрас "Днепра" избили президента и болельщиков клуба "Днепр-1"10:00
- Первый визит «Волков» в «Дружковку»17:14
- Арбитр из Гондураса не пустил сборную США на чемпионат мира-2018 (ВИДЕО)17:00
- Сборная Украины осталась "за бортом" ЧМ-2018 по футболу (ВИДЕО)10:15
- СУДЬБА СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПО ФУТБОЛУ В ОТБОРЕ К ЧМ-2018 РЕШИТСЯ СЕГОДНЯ15:15
- Сборную Украины простимулировали двойными премиальными за победу над Хорватией10:15
«Донбасс» крупно обыграл «Белый Барс»
В понедельник 16 октября "Донбасс" на льду арены "Альтаир" проводил последний матч в Украинской хоккейной лиге перед отъездом в Ригу на матчи второго раунда Континентального кубка. Соперником дончан стал "Белый Барс".
"Донбасс" начал матч с места в карьер, и уже на второй минуте игры Александр Фирсов мощным броском от синей линии распечатал ворота Александра Качулы. После заброшенного гола дончане несколько отошли назад и отдали игровой снаряд белоцерковцам, положившись на игру вторым номером. Подобная тактика дала свои плоды в середине периода, когда Никита Новиков убежал в контратаку, отдал пас на Ярослава Свищева, и 22-й номер "Донбасса" со второй попытки отправил шайбу в ворота.
Старт второй двадцатиминутки "Донбасс" провел в меньшинстве, не помышляя об атаках, однако как только на лед вышел пятый игрок, дончане забросили третью шайбу – Александр Александров и Ярослав Свищев вывели на ударную позицию Алексея Ворону – форвард дончан оказался точен. Спустя пару минут сказал свое слово и лучший бомбардир "Донбасса" в сезоне – Илья Коренчук воспользовался передачей Виталия Ляльки из-за ворот и пробил Качулу.
В середине периода дончане получили возможность сыграть в формате "5 на 3", и команда с лучшей реализацией большинства подтвердила свое звание – в течение 30 секунд Александр Костиков и Илья Коренчук довели счет до разгромного.
В течение всего матча заряженность команд на борьбу не раз переходила рамки правил, и на льду вспыхивали схватки, которые разбивали игру на мини-эпизоды. В одном из таких эпизодов гостям удалось размочить счет: Евгений Тимченко с передач Руслана Ромащенко и Максима Ядловского реализовал большинство своей команды.
В третьем периоде команды по прежнему часто угрожали воротам друг друга, однако большую часть двадцатиминутки зрители голов не видели - лишь за пять минут до финальной сирены Владислав Куцевич здорово подставил клюшку и сократил разрыв до четырех шайб. На большее, впрочем, сил и времени у белоцерковцев не хватило - дончане за счет игры в первых двух периодах крупно обыграли "Белый Барс", продолжая подготовку к матчам Континентального кубка.
"Донбасс" – "Белый Барс" - 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)
Шайбы: 1:0 Фирсов (Григорьев, Ворона), 01:19, 2:0 Свищев (Новиков), 08:47, 3:0 Ворона (Александров, Свищев), 22:23, 4:0 Коренчук (Лялька), 24:11, 5:0 Костиков (Игнатенко, Захаров - больш.), 28:11, 6:0 Коренчук (Александров, Луговой - больш.), 28:46, 6:1 Тимченко (Ромащенко, Ядловский - больш.), 46:20, 6:2 Куцевич (Герцик, Тимченко - больш.), 55:02.
Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Коваленко - Коренчук (А), Жовнир - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Шпак; Новиков - Свищев - Ворона, Григорьев - Фирсов; Рубан - Влад - Мостовой.
Белый Барс: Качула (Краснопольский); Печерских - Ромащенко (К) - Тимченко, Логач - Герцик; Дурдыев - Куцевич (А) - Лесников (А), Гриценко - Ядловский; Панов - Найденов - Сеник, Табашник - Савченко; Медведев - Гуменюк, Васильев - Грицюк
Теги: Донбасс, хоккей, победа, матч
- «Донбасс» оступился в Кременчуге (ВИДЕО)
- Победный гол Чердака – «Донбасс» берет три очка в Белой Церкви
- "Донбасс" выиграл международный хоккейный турнир в Словакии
- ХК "Донбасс" завоевал Континентальный кубок
- Боевые три очка ХК «Донбасс» (ВИДЕО, ФОТО)
- ХК "Донбасс" одержал третью победу над "Кривбассом" (ФОТО, ВИДЕО)
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- КОГДА ОТМЕНЯТ РЕЖИМ АТО НА ДОНБАССЕ – НЕИЗВЕСТНО11:31
- "Вся “вата" из ОРДЛО теперь очень любит Украину - Дэнээрия больше не нужна!” - соцсети рассказали о громкой победе Киева в оккупированном Донбассе11:09
- К Захарченко не пустили целый мини-зоопарк: пограничники показали, кого в клетках пыталась провезти жительница оккупированного Донецка10:29
- Ситуация в зоне АТО: ВСУ понесли большие потери10:12
- Блогер: Почему дураки для «ополчения ДНР» так быстро закончились08:11
- Мариупольский рыбак поймал рыбу без чешуи07:53
- Главный террорист "ДНР" готовит новую постановку: Захарченко объявил о задержании убийц российского наемника Моторолы07:31
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу21:35
- Порошенко внес в Верховную Раду неожиданный законопроект - депутатам это точно не понравится14:52
- «Донбасс» крупно обыграл «Белый Барс»14:45
- В Киеве врач отказался оперировать жительницу Донбасса14:29
- Плотницкого и Захарченко заменят «латентными сепарами»14:12
- Митинг сторонников Саакашвили в центре Киева набирает обороты: здание Рады окружили бойцы батальона "Азов"13:48
- Американка зажарила живьем в духовке двух своих маленьких сыновей13:29
- Зрада отменяется: у Порошенко объяснили, зачем стянули к Раде артиллерию13:10
- Лавров заявил, что Украина напала на Донбасс и вновь потребовал особого статуса для ОРДЛО12:51
- “Дураки частью поумнели, а частью погибли”, - боевик “ДНР” откровенно рассказал, почему жители Донецка не идут воевать против ВСУ12:31
- Украинцы обокрали магазины на миллиард гривен12:09
- Эти приемы помогут притянуть деньги в кошелек22:15
- О каких проблемах со здоровьем могут рассказать глаза20:30
- Старение можно отсрочить с помощью группы белков, - ученые18:58
- Ранние предвестники сахарного диабета18:06
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться14:40
- Почему немеют руки: 7 причин сходить к врачу13:47
- В Украину идет опасный грипп13:00
- Знаки Зодиака, которые уходят и никогда не возвращаются12:15
- П'ять продуктів, які провокують старіння шкіри11:00
- 10 признаков того, что вы едите слишком много сахара08:55
- Третий подбородок в пузо упирается: донецкие "депутаты" пошли против Захарченко
- Старі жаби квакають: воюючий в АТО російський актор відповів своєму "колезі" Пореченкову
- В Украине рассказали, кто и как заставляет ее признать потерю Донбасса
- Если уберут Захарченко и Плотницкого: Тука дал любопытный прогноз по освобождению Донбассу
- Четыре тревожных признака, что ваш организм закислен, и как с этим бороться
- Последняя попытка выскочить из петли: Пионтковский рассказал, как собственное окружение заставит Путина капитулировать на Донбассе
- На линии разграничения задержали необычную контрабанду
- Только теперь столо известно, почему Порошенко не ввел военное положение в 2014
- Я не езжу учиться в Америку, – Зеленский уколол Вакарчука относительно президентских амбиций
- Путин побоится идти танками на Киев сразу по нескольким причинам - военный эксперт