«Донбасс» крупно обыграл «Белый Барс»

17.10.2017 14:45

В понедельник 16 октября "Донбасс" на льду арены "Альтаир" проводил последний матч в Украинской хоккейной лиге перед отъездом в Ригу на матчи второго раунда Континентального кубка. Соперником дончан стал "Белый Барс".

"Донбасс" начал матч с места в карьер, и уже на второй минуте игры Александр Фирсов мощным броском от синей линии распечатал ворота Александра Качулы. После заброшенного гола дончане несколько отошли назад и отдали игровой снаряд белоцерковцам, положившись на игру вторым номером. Подобная тактика дала свои плоды в середине периода, когда Никита Новиков убежал в контратаку, отдал пас на Ярослава Свищева, и 22-й номер "Донбасса" со второй попытки отправил шайбу в ворота.

Старт второй двадцатиминутки "Донбасс" провел в меньшинстве, не помышляя об атаках, однако как только на лед вышел пятый игрок, дончане забросили третью шайбу – Александр Александров и Ярослав Свищев вывели на ударную позицию Алексея Ворону – форвард дончан оказался точен. Спустя пару минут сказал свое слово и лучший бомбардир "Донбасса" в сезоне – Илья Коренчук воспользовался передачей Виталия Ляльки из-за ворот и пробил Качулу.

В середине периода дончане получили возможность сыграть в формате "5 на 3", и команда с лучшей реализацией большинства подтвердила свое звание – в течение 30 секунд Александр Костиков и Илья Коренчук довели счет до разгромного.

В течение всего матча заряженность команд на борьбу не раз переходила рамки правил, и на льду вспыхивали схватки, которые разбивали игру на мини-эпизоды. В одном из таких эпизодов гостям удалось размочить счет: Евгений Тимченко с передач Руслана Ромащенко и Максима Ядловского реализовал большинство своей команды.

В третьем периоде команды по прежнему часто угрожали воротам друг друга, однако большую часть двадцатиминутки зрители голов не видели - лишь за пять минут до финальной сирены Владислав Куцевич здорово подставил клюшку и сократил разрыв до четырех шайб. На большее, впрочем, сил и времени у белоцерковцев не хватило - дончане за счет игры в первых двух периодах крупно обыграли "Белый Барс", продолжая подготовку к матчам Континентального кубка.



"Донбасс" – "Белый Барс" - 6:2 (2:0, 4:1, 0:1)



Шайбы: 1:0 Фирсов (Григорьев, Ворона), 01:19, 2:0 Свищев (Новиков), 08:47, 3:0 Ворона (Александров, Свищев), 22:23, 4:0 Коренчук (Лялька), 24:11, 5:0 Костиков (Игнатенко, Захаров - больш.), 28:11, 6:0 Коренчук (Александров, Луговой - больш.), 28:46, 6:1 Тимченко (Ромащенко, Ядловский - больш.), 46:20, 6:2 Куцевич (Герцик, Тимченко - больш.), 55:02.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Коваленко - Коренчук (А), Жовнир - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Шпак; Новиков - Свищев - Ворона, Григорьев - Фирсов; Рубан - Влад - Мостовой.

Белый Барс: Качула (Краснопольский); Печерских - Ромащенко (К) - Тимченко, Логач - Герцик; Дурдыев - Куцевич (А) - Лесников (А), Гриценко - Ядловский; Панов - Найденов - Сеник, Табашник - Савченко; Медведев - Гуменюк, Васильев - Грицюк