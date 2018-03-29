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ХК "Донбасс" в шестой раз стал чемпионом Украины
29.03.2018 10:00
На арене “Альтаир” в Дружковке местный ХК “Донбасс” одержал четвертую победу в финальной серии Украинской хоккейной лиги над “Кременчугом”, сообщает УНН.
Для положительного результата хозяевам хватило по одной заброшенной шайбе в каждом из периодов. В первой 20-минутке Оолександр Костиков открыл счет, забросил шайбу в ближний угол ворот “Кременчуга”, когда гости играли в меньшинстве. Александр Влад после передачи Куклы увеличил счет в следующем отрезке, а точку во встрече установил Илья Коренчук, забросивший в пустые ворота “Кременчуга” — 3:0.
Таким образом, счет в серии стал 4:1 и “Донбасс” праздновал уже 6-е чемпионство в Украине.
Стоит отметить, что самым титулованным клубом чемпионата Украины остается киевский “Сокол” — 12 титулов.
Теги: Донбасс, хоккей, Чемпионат Украины
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