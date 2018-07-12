Хорватия впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира по футболу (ВИДЕО)

12.07.2018 08:45

Сборная Хорватии стала вторым финалистом Чемпионата мира по футболу-2018. В полуфинале Мундиаля команда Златко Далича в упорной борьбе одолела сборную Англии со счетом 2:1, сообщает ТСН.

На старте встречи быстрым голом отличился Киран Триппье и, пробив отличным ударом со штрафного, вывел англичан вперед (5). После этого команда Гарета Саутгейта сосредоточилась на обороне, а вот хорватам ничего не удавалось.

Во втором тайме англичане начали сдавать позиции. Зато Иван Перишич (68) замкнул подачу с правого фланга и, срезав ногой мяч в угол ворот, сравнял счет в игре. Больше команды не забивали и довели дело до экстратайма.

Решающим в матче стал момент на 109 минуте встречи, когда Марио Манджукич точным ударом отправил мяч в дальний угол и установил окнчательный счет.

Отметим, что последние минуты Англия доигрывала вдесятером, ведь Триппье при отсутствии замен покинул поле из-за травмы.

Итак, сборная Хорватии отличилась невероятным достижением и впервые в истории вышла в финал Чемпионата мира. До этого самым большим достижением было третье место "клетчатых" 20 лет назад – в 1998 году.

В финале хорваты сыграют с командой Франции, которая 10 июля минимально одолела Бельгию. Эта встреча начнется 15 июля в 18:00 по киевскому времени. Тогда как англичане поспорят с бельгийцами за третье место 14 июля.