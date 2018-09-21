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Лига Европы: "Динамо" упустило победу за минуту до финального свистка
В матче первого тура группового этапа Лиги Европы киевское "Динамо" разошлось миром с казахстанской "Астаной", сообщает Апостроф.
В начале матча счет открыл Цыганков, но вскоре Аничич восстановил равновесие. В конце первого тайма Гармаш вывел "Динамо" вперед, но в компенсированное время второго тайма "Астану" спас Муртазаев.
Во втором туре "Динамо" на выезде сыграет с чешским "Яблонцем". Матч состоится 4 октября.
"Динамо" - "Астана" - 2:2 (2:1)
Голы: Цыганков (11), Гармаш (45+2) - Аничич (21), Муртазаев (90+5)
"Динамо": Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Пиварич, Сидорчук, Буяльский (Шепелев, 90+2), Вербич, Гармаш (Дуэлунд, 79), Цыганков, Русин
"Астана": Ерич, Рукавина, Аничич, Постников, Шомко, Энрике, Кляйнхайслер, Маевский, Томасов (Муртазаев, 88), Алмейда (Мужиков, 80), Кабананга (Янга, 82)
Попередження: Бурда, Русин
Теги: ничья, Лига Европы, ФК "Динамо" Киев
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