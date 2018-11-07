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Букмекеры считают нереальной победу "Шахтера" над "Манчестер Сити"
В среду, 7 ноября, донецкий "Шахтер" играет на выезде против английского "Манчестер Сити". Букмекеры оценили шансы на успех украинской команды в этом матче, сообщает Телеканал новостей «24».
"Шахтер", по мнению букмекеров, является откровенным аутсайдером в этом матче. И победа в игре против "Манчестер Сити" будет считаться сенсационной. Для примера, букмекерская контора William Hill оценила шансы на победу "горняков" коэффициентом 23,00. В то время как на "Манчестер Сити" принимают с коэффициентом 1,10. Ничья тоже маловероятна – коэффициент 11,00.
Напомним, матч "Манчестер Сити" – "Шахтер" состоится в среду, 7 ноября. Начало матча в 22:00. Онлайн матча, видео голов и обзор игры – на сайте 24 Канала. В домашней игре "Шахтер" разгромно уступил "Сити".
Теги: прогноз, Лига Чемпионов, букмекер, ФК "Шахтёр"
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