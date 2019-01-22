"Шахтер" подписал 17-летнего форварда "Карпат"

22.01.2019 08:55

Донецкий «Шахтер» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 17-летним воспитанником львовских «Карпат» Даниилом Сиканом. Соглашение с форвардом рассчитано на 3 года, сообщает XSPORT.ua.

В текущем сезоне Сикан выступал преимущественно в чемпионате U19 (10 матчей, 5 голов). Игрок сборной Украины U19. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду «Карпат» в поединке Премьер-лиги с «Зарей».