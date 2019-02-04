Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Таиланде

04.02.2019 09:05

18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Айлу Томлянович из Австралии в финале престижного турнира в тайском Хуахине с призовым фондом в 250 тысяч долларов, сообщает Обозреватель.

На пути к титулу Ястремская в полуфинале выбила из турнира первый номера посева, 18-ю ракетку планеты испанку Гарбинье Мугурусу – 7:5, 6:1, а в полуфинале одолела Магду Линетт из Польши – 6:4, 6:3.

После победы на турнире в Таиланде украинка продолжила подъем в рейтинге WTA. Теперь она занимает 34-е место.