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Даяна Ястремская выиграла турнир WTA в Таиланде
04.02.2019 09:05
18-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла Айлу Томлянович из Австралии в финале престижного турнира в тайском Хуахине с призовым фондом в 250 тысяч долларов, сообщает Обозреватель.
На пути к титулу Ястремская в полуфинале выбила из турнира первый номера посева, 18-ю ракетку планеты испанку Гарбинье Мугурусу – 7:5, 6:1, а в полуфинале одолела Магду Линетт из Польши – 6:4, 6:3.
После победы на турнире в Таиланде украинка продолжила подъем в рейтинге WTA. Теперь она занимает 34-е место.
Теги: победа, рейтинг, WTA, Даяна Ястремская
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