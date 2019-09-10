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Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира
10.09.2019 10:00
Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые с января прошлого года вернулась на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РБК-Украина.
Кроме того, в этом сезоне на Открытом чемпионате США (US Open) Свитолина впервые дошла до полуфинала, установив личный рекорд.
Теги: рейтинг, WTA, Элина Свитолина
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