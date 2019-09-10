Элина Свитолина стала третьей ракеткой мира

10.09.2019 10:00

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые с января прошлого года вернулась на третью строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает РБК-Украина.

Кроме того, в этом сезоне на Открытом чемпионате США (US Open) Свитолина впервые дошла до полуфинала, установив личный рекорд.