Российский хоккеист стал гражданином Украины

29.05.2019 14:30

Российский нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Александр Костиков получил украинский паспорт. Соответствующий указ вышел на официальном сайте Президента Украины, сообщает XSPORT.ua.

21-летний хоккеист выступает за донецкий клуб с 2017 года. Вместе с «Донбассом» россиянин дважды выиграл чемпионский титул в Украинской хоккейной лиге Пари-матч – в 2018 и 2019 годах.

В прошлом сезоне Костиков провел 36 матчей в регулярном чемпионате УХЛ, в которых забросил 21 шайбу и выполнил 22 результативные передачи. Также на счету нападающего 9 поединков в плей-офф, где он набрал 4 очка – оформил два гола и сделал два ассиста.