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Российский хоккеист стал гражданином Украины
29.05.2019 14:30
Российский нападающий хоккейного клуба «Донбасс» Александр Костиков получил украинский паспорт. Соответствующий указ вышел на официальном сайте Президента Украины, сообщает XSPORT.ua.
21-летний хоккеист выступает за донецкий клуб с 2017 года. Вместе с «Донбассом» россиянин дважды выиграл чемпионский титул в Украинской хоккейной лиге Пари-матч – в 2018 и 2019 годах.
В прошлом сезоне Костиков провел 36 матчей в регулярном чемпионате УХЛ, в которых забросил 21 шайбу и выполнил 22 результативные передачи. Также на счету нападающего 9 поединков в плей-офф, где он набрал 4 очка – оформил два гола и сделал два ассиста.
Теги: Украина, Россия, форвард, гражданство, ХК "Донбасс"
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