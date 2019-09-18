Букмекеры дали прогноз на матч "Шахтер" - "Манчестер Сити"

18.09.2019 11:15

Сегодня, 18 сентября, в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов встретятся чемпион Украины "Шахтер" и чемпион Англии "Манчестер Сити", сообщает theuk.one.

Букмекеры считают фаворитом этого поединка гостевую команду. На победу английского клуба дается коэффициент 1,34. На успех "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 9,40. Ничья оценивается коэффициентом 5,80.

Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист". Начало матча в 22:00. В прямой трансляции игру покажет телеканал "Футбол 2".