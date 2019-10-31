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Динамо не пустило Шахтер в четвертьфинал Кубка Украины (ВИДЕО)
В матче 1/8 финала Кубка Украины Динамо на своем поле со счетом 2:1 обыграло Шахтер и вышло в следующий раунд, сообщает НВ.
Хозяева с первых минут не позволяли гостям строить свои атакующие действия, хотя на 20-й минуте «Горняки» могли выйти вперед, но Кендзера заблокировал удар Тайсона.
Прошло три оборота секундной стрелки, и уже киевская команда повела в счете. Сидорчук по эффектной траектории пробил издали и попал в верхний угол ворот — Пятов лишь взглядом сопровождал мяч.
В конце игры арбитр показал прямую красную карточку Шепелеву за то, что тот пошел прямой ногой сзади в ноги Тайсону, после чего Степаненко на 90+2-й минуте зрелищным ударом из-за штрафной с лету перевел игру в дополнительное время.
В его начале составы уравнялись, когда автор гола у Шахтера сбил сзади Вербича и получил удаление с поля. Это позволило Динамо найти свой шанс забить, когда голом отличился Попов после подачи де Пены с углового.
Теги: футбол, Кубок Украины, ФК "Шахтёр", ФК "Динамо" Киев
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