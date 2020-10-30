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Луганская "Заря" потерпела второе поражение в Лиге Европы
Луганская "Заря" дома проиграла "Браге" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча состоялась на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье и завершилась со счетом 1:2, передает РБК-Украина.
Счет в игре открыли португальцы уже на 4 минуте - гол забил Паулинью, замкнув фланговый прострел Рикарду Эшгайю. На 11 минуте Николас Гайтан дальним ударом удвоил преимущество в счете.
Уже в компенсированное ко второму тайму время Дмитрий Иванисеня ударом из-за пределов штрафной забил мяч престижа.
Луганчане не набрали ни одного очка в стартовых турах и идут последними в группе G.
В матче 1 тура группового этапа турнира "Заря" крупно уступила английскому "Лестеру Сити" (3:0), который лидирует в квартете. "Брага" идет на втором месте, уступая по дополнительным показателям. Третий клуб - АЕК, за который выступают украинцы Евгений Шахов и Дмитрий Чигринский. Греческая команда также набрала 0 очков.
Теги: Лига Европы, проигрыш, ФК "Заря"
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